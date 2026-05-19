Margerides

Vide-greniers et bourse d’échange pièces auto

Margerides Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’association Les Marges-Raides organise une bourse d’échange de pièces auto en partenariat avec l’association Créa Balades, qui proposera de son côté un vide-greniers.

Deux associations réunies pour une journée conviviale autour de la chine, de l’échange et de la passion automobile !

Rendez-vous de 8h à 18h sur la Place de Margerides.

Au programme bourse d’échange, vide-greniers, restauration rapide, buvette, vente de gâteaux et présence de véhicules de passionnés.

Une belle journée à partager en famille ou entre amis !

Sur inscriptions obligatoires .

Margerides 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 51 67 14

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English : Vide-greniers et bourse d’échange pièces auto

L’événement Vide-greniers et bourse d’échange pièces auto Margerides a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze