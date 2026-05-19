Vide-greniers et brocante à Saint-Sozy Saint-Sozy
Vide-greniers et brocante à Saint-Sozy Saint-Sozy dimanche 7 juin 2026.
Saint-Sozy
Vide-greniers et brocante à Saint-Sozy
1 place des Marroniers Saint-Sozy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Organisé par Anim'Enfance au profit des enfants
Organisé par Anim'Enfance au profit des enfants. Restauration et buvette sur place
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1 place des Marroniers Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 6 75 99 34 57
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English :
Organized by Anim'Enfance for the benefit of children
L’événement Vide-greniers et brocante à Saint-Sozy Saint-Sozy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée de la Dordogne