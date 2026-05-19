Saint-Sozy

Vide-greniers et brocante à Saint-Sozy

1 place des Marroniers Saint-Sozy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Organisé par Anim'Enfance au profit des enfants

Organisé par Anim'Enfance au profit des enfants. Restauration et buvette sur place

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1 place des Marroniers Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 6 75 99 34 57

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English :

Organized by Anim'Enfance for the benefit of children

L’événement Vide-greniers et brocante à Saint-Sozy Saint-Sozy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée de la Dordogne