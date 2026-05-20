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Vide-greniers et brocante de Choiseul Choiseul

Vide-greniers et brocante de Choiseul Choiseul

Vide-greniers et brocante de Choiseul Choiseul samedi 15 août 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 52240 Choiseul

Département : Haute-Marne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Choiseul

Vide-greniers et brocante de Choiseul

Place de l’église Choiseul Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Tout public
Buvette et restauration.
30 exposants habituellement.   .

Place de l’église Choiseul 52240 Haute-Marne Grand Est +33 6 16 88 30 14 

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English :

L’événement Vide-greniers et brocante de Choiseul Choiseul a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres