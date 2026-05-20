Vide-greniers et brocante de Choiseul Choiseul
Vide-greniers et brocante de Choiseul Choiseul samedi 15 août 2026.
Choiseul
Vide-greniers et brocante de Choiseul
Place de l’église Choiseul Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Tout public
Buvette et restauration.
30 exposants habituellement. .
Place de l’église Choiseul 52240 Haute-Marne Grand Est +33 6 16 88 30 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers et brocante de Choiseul Choiseul a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres