Choiseul

Vide-greniers et brocante de Choiseul

Place de l’église Choiseul Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Tout public

Buvette et restauration.

30 exposants habituellement. .

Place de l’église Choiseul 52240 Haute-Marne Grand Est +33 6 16 88 30 14

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English :

L’événement Vide-greniers et brocante de Choiseul Choiseul a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres