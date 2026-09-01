Informations pratiques

Flaujac-Poujols

Vide-greniers et brocante des Bleuets du Causse

Flaujac-Poujols Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ce vide-greniers est organisé par les Bleuets du Causse.

Ce vide-greniers est organisé par les Bleuets du Causse.

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Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie +33 6 73 46 51 91 bozoulmaryse@gmail.com

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English :

This yard sale is organized by the Bleuets du Causse.

L’événement Vide-greniers et brocante des Bleuets du Causse Flaujac-Poujols a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot