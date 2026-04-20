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Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45 Firbeix

Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45 Firbeix

Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45 Firbeix vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24450 Firbeix

Département : Dordogne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Firbeix

Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45

Salle des fêtes Firbeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Vide-greniers de 8h à 17h avec restauration rapide sur place
Exposition :  Les enfants de la Résistance  , prêtée par le musée de la Résistance de Limoges
Et  39-45 dans notre région  de l’association Viure Dins La nauta Drona
Vide-greniers de 8h à 17h avec restauration rapide sur place
Exposition :  Les enfants de la Résistance  , prêtée par le musée de la Résistance de Limoges
Et  39-45 dans notre région  de l’association Viure Dins La nauta Drona   .

Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 03 73  viuredrona@gmail.com

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English : Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45

Garage sale from 8am to 5pm, with fast food on site
Exhibition: Les enfants de la Résistance , on loan from the Musée de la Résistance de Limoges
And 39-45 dans notre région by the Viure Dins La nauta Drona association

L’événement Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45 Firbeix a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère

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