Firbeix

Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45

Salle des fêtes Firbeix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Vide-greniers de 8h à 17h avec restauration rapide sur place

Exposition : Les enfants de la Résistance , prêtée par le musée de la Résistance de Limoges

Et 39-45 dans notre région de l’association Viure Dins La nauta Drona

Vide-greniers de 8h à 17h avec restauration rapide sur place

Exposition : Les enfants de la Résistance , prêtée par le musée de la Résistance de Limoges

Et 39-45 dans notre région de l’association Viure Dins La nauta Drona .

Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 03 73 viuredrona@gmail.com

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English : Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45

Garage sale from 8am to 5pm, with fast food on site

Exhibition: Les enfants de la Résistance , on loan from the Musée de la Résistance de Limoges

And 39-45 dans notre région by the Viure Dins La nauta Drona association

L’événement Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45 Firbeix a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère