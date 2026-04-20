Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45 Firbeix
Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45 Firbeix vendredi 8 mai 2026.
Firbeix
Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45
Salle des fêtes Firbeix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Vide-greniers de 8h à 17h avec restauration rapide sur place
Exposition : Les enfants de la Résistance , prêtée par le musée de la Résistance de Limoges
Et 39-45 dans notre région de l’association Viure Dins La nauta Drona
Vide-greniers de 8h à 17h avec restauration rapide sur place
Exposition : Les enfants de la Résistance , prêtée par le musée de la Résistance de Limoges
Et 39-45 dans notre région de l’association Viure Dins La nauta Drona .
Salle des fêtes Firbeix 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 03 73 viuredrona@gmail.com
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English : Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45
Garage sale from 8am to 5pm, with fast food on site
Exhibition: Les enfants de la Résistance , on loan from the Musée de la Résistance de Limoges
And 39-45 dans notre région by the Viure Dins La nauta Drona association
L’événement Vide-greniers et commémoration du 8 mai 45 Firbeix a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère
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