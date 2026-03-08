Vide-greniers et foire artisanale

Saint-Hilaire-les-Courbes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’Association Famille Rurale organise un vide-greniers et une foire artisanale autour de la salle polyvalente. .

Saint-Hilaire-les-Courbes 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 88 26 69 afr.sthilaire@orange.fr

