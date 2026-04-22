Vide-greniers et jardins Ouzouer-sous-Bellegarde
Vide-greniers et jardins Ouzouer-sous-Bellegarde dimanche 24 mai 2026.
Ouzouer-sous-Bellegarde
Vide-greniers et jardins
Ouzouer-sous-Bellegarde Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide-greniers et jardins
Vide-greniers et jardins organisé par le comité des fêtes.
Poney club la sauvagerie sur place pour proposer des balades à poney pour les enfants.
Atelier exposez votre moto ancienne
Vous avez une moto ancienne ou une mobylette ? Venez l’exposer lors du vide grenier aux côtés du LCMOTOCLUB de Nancray !
Buvette et restauration sur place. .
Ouzouer-sous-Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 03 47 01
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English :
Garage sales and gardens
L’événement Vide-greniers et jardins Ouzouer-sous-Bellegarde a été mis à jour le 2026-04-22 par OT GATINAIS SUD