Ouzouer-sous-Bellegarde

Vide-greniers et jardins

Ouzouer-sous-Bellegarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide-greniers et jardins

Vide-greniers et jardins organisé par le comité des fêtes.

Poney club la sauvagerie sur place pour proposer des balades à poney pour les enfants.

Atelier exposez votre moto ancienne

Vous avez une moto ancienne ou une mobylette ? Venez l’exposer lors du vide grenier aux côtés du LCMOTOCLUB de Nancray !

Buvette et restauration sur place. .

Ouzouer-sous-Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 03 47 01

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English :

Garage sales and gardens

L’événement Vide-greniers et jardins Ouzouer-sous-Bellegarde a été mis à jour le 2026-04-22 par OT GATINAIS SUD