Vide-greniers et maisons Trichey
Vide-greniers et maisons Trichey dimanche 5 avril 2026.
Vide-greniers et maisons
Trichey Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Venez participer au vide greniers et maisons de Trichey ! C’est l’occasion idéale pour dénicher des objets uniques. Pour rendre cette journée convivial, des foodtrucks, crêpes et buvette seront disponibles. .
Trichey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 43 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers et maisons
L’événement Vide-greniers et maisons Trichey a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois