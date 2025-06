Vide-greniers et marché artisanal Gevrolles 27 juillet 2025 07:00

Côte-d’Or

Vide-greniers et marché artisanal Gevrolles Gevrolles Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 07:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Exposants particuliers et professionnels Inscription obligatoire réservation de l’emplacement (6 mètres gratuit et 2 € le mètre supplémentaire)

Infos et réservations auprès de Miriam au 0783704119 ou Lætitia au 0688538576

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Organisé par le Comité des fêtes de Gevrolles. .

Gevrolles

Gevrolles 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Vide-greniers et marché artisanal

German : Vide-greniers et marché artisanal

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-greniers et marché artisanal Gevrolles a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Pays Châtillonnais | 2*