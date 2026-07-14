Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche RD 33 La Bussière-sur-Ouche
mardi 14 juillet 2026 · RD 33 · La Bussière-sur-Ouche
Informations pratiques
La Bussière-sur-Ouche
Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche
RD 33 Hameau de La Forge La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Vide-greniers au hameau de La Forge-RD33 et Marché artisanal , organisés par l’association ‘ Notre-Dame des 3 Vallées’ .
RD 33 Hameau de La Forge La Bussière-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 24 11 60
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English : Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche
L’événement Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche La Bussière-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pouilly Bligny