Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche RD 33 La Bussière-sur-Ouche

Informations pratiques

La Bussière-sur-Ouche

Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche

RD 33 Hameau de La Forge La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:30:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Vide-greniers au hameau de La Forge-RD33 et Marché artisanal , organisés par l’association ‘ Notre-Dame des 3 Vallées’ .

RD 33 Hameau de La Forge La Bussière-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 24 11 60

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English : Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche

L’événement Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche La Bussière-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pouilly Bligny