UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Bussière-sur-Ouche

Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche RD 33 La Bussière-sur-Ouche

mardi 14 juillet 2026 · RD 33 · La Bussière-sur-Ouche

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
RD 33
Adresse
Hameau de La Forge
Ville
21360 La Bussière-sur-Ouche
Département
Côte-d'Or
Tarif

La Bussière-sur-Ouche

Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche

RD 33 Hameau de La Forge La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Vide-greniers au hameau de La Forge-RD33 et Marché artisanal , organisés par l’association ‘ Notre-Dame des 3 Vallées’   .

RD 33 Hameau de La Forge La Bussière-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 24 11 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche

L’événement Vide-greniers et marché artisanal- La Bussière sur Ouche La Bussière-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pouilly Bligny