Informations pratiques

Orgnac-sur-Vézère

Vide greniers et marché artisanal

Place de l’église Orgnac-sur-Vézère Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Traditionnel vide-greniers 2€ le mètre. Des artisans et des collectionneurs de véhicules anciens seront également de la partie.

Inscriptions et renseignements 06 32 28 43 83.

Buvette et restauration sur place repas à partir de 12h tomate/mozza, steak/frites, fromage, glace, café 18€). .

Place de l’église Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 28 43 83

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English : Vide greniers et marché artisanal

L’événement Vide greniers et marché artisanal Orgnac-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze