Vide greniers et marché artisanal Orgnac-sur-Vézère
dimanche 30 août 2026 · Orgnac-sur-Vézère
Informations pratiques
Orgnac-sur-Vézère
Vide greniers et marché artisanal
Place de l’église Orgnac-sur-Vézère Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Traditionnel vide-greniers 2€ le mètre. Des artisans et des collectionneurs de véhicules anciens seront également de la partie.
Inscriptions et renseignements 06 32 28 43 83.
Buvette et restauration sur place repas à partir de 12h tomate/mozza, steak/frites, fromage, glace, café 18€). .
Place de l’église Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 28 43 83
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English : Vide greniers et marché artisanal
L’événement Vide greniers et marché artisanal Orgnac-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze