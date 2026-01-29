Vide-greniers et marché aux plantes Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
Vide-greniers et marché aux plantes Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine dimanche 26 avril 2026.
Eglise de St Martin Lars Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Vendée
Tarif :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
Nous revoilà! A vos agendas !
Notre vide-greniers aura lieu le 26 avril 2026 !
Un marché aux plantes qui grandit encore cette année… Retrouvez des professionnels du jardin: rosiériste, plantes grasses, plantes potagères, artisans etc…
Et bien sur, toujours un marché du terroir avec des producteurs locaux !
Des animations!
Avec une ruche pédagogique, un parcours découverte des plantes sauvages autour du plan d’eau et vers l’ancien lavoir de Balangeard,
et d’autres surprises encore à venir ;) .
Eglise de St Martin Lars Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 53 37 25 cdfstmartinlars@gmail.com
English :
Garage sale and plant market
