Vide-greniers et marché aux plantes Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Vide-greniers et marché aux plantes

Eglise de St Martin Lars Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Vendée

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Vide-greniers et marché aux plantes

Nous revoilà! A vos agendas !

Notre vide-greniers aura lieu le 26 avril 2026 !

Un marché aux plantes qui grandit encore cette année… Retrouvez des professionnels du jardin: rosiériste, plantes grasses, plantes potagères, artisans etc…

Et bien sur, toujours un marché du terroir avec des producteurs locaux !

Des animations!

Avec une ruche pédagogique, un parcours découverte des plantes sauvages autour du plan d’eau et vers l’ancien lavoir de Balangeard,

et d’autres surprises encore à venir ;) .

Eglise de St Martin Lars Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 53 37 25 cdfstmartinlars@gmail.com

English :

Garage sale and plant market

