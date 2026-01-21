VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ AUX PLANTS À DENÉE Denée
VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ AUX PLANTS À DENÉE
Salle polyvalente de Denée Denée Maine-et-Loire
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide-greniers et marché aux plants à Denée
RDV sur le parking de la salle polyvalente de Denée Restauration et buvette sur place.
Ventes de plants différentes variétés de fruits, légumes, aromates, fleurs. Producteur local !
Précommandes possibles au 06.18.89.52.12
Places limitées pour les stands, renseignements et réservations au 06.77.95.46.59 06.27.02.30.91
Ouverture pour les exposants dès 7h00
Journée organisée par l’APEL de l’école Sainte-Marie de Denée .
Salle polyvalente de Denée Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 02 30 91
English :
Garage sale and plant market in Denée
