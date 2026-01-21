VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ AUX PLANTS À DENÉE Denée

VIDE-GRENIERS ET MARCHÉ AUX PLANTS À DENÉE

Salle polyvalente de Denée Denée Maine-et-Loire

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

2026-05-10

Vide-greniers et marché aux plants à Denée

RDV sur le parking de la salle polyvalente de Denée Restauration et buvette sur place.

Ventes de plants différentes variétés de fruits, légumes, aromates, fleurs. Producteur local !

Précommandes possibles au 06.18.89.52.12

Places limitées pour les stands, renseignements et réservations au 06.77.95.46.59 06.27.02.30.91

Ouverture pour les exposants dès 7h00

Journée organisée par l’APEL de l’école Sainte-Marie de Denée .

Salle polyvalente de Denée Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 02 30 91

English :

Garage sale and plant market in Denée

