Vide-greniers et marché aux puces Le Cristal Plouénan

Vide-greniers et marché aux puces

Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Foire à tout de printemps organisée par le comité de jumelage Plouénan-Plainfaing.

Salle chauffée, petite restauration et crêpes, accessible personnes à mobilité réduite. .

Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 88 46 93 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers et marché aux puces

L’événement Vide-greniers et marché aux puces Plouénan a été mis à jour le 2026-03-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX