Vide-greniers et marché aux puces Le Cristal Plouénan
Vide-greniers et marché aux puces Le Cristal Plouénan dimanche 8 mars 2026.
Vide-greniers et marché aux puces
Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 08:30:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Foire à tout de printemps organisée par le comité de jumelage Plouénan-Plainfaing.
Salle chauffée, petite restauration et crêpes, accessible personnes à mobilité réduite. .
Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 88 46 93 13
English : Vide-greniers et marché aux puces
