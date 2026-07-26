Informations pratiques

Aix

Vide-greniers et marché de producteurs

Aix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 07:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’AS Aixoise vous donne rendez-vous à partir de 7h, au stade municipal d’Aix, pour une journée conviviale autour de son vide-greniers et de son marché de producteurs

Venez chiner, flâner, faire de bonnes affaires et découvrir les produits de nos producteurs locaux !

Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée.

Infos exposants

• Emplacement 2€ le mètre linéaire

• Location de table possible à l’inscription 2€ / table

Inscriptions & renseignements 06 18 51 90 38 .

Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 51 90 38 elodie.vicaire@orange.fr

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English : Vide-greniers et marché de producteurs

L’événement Vide-greniers et marché de producteurs Aix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze