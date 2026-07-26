Vide-greniers et marché de producteurs Aix
samedi 1 août 2026 · Aix
Informations pratiques
Aix
Vide-greniers et marché de producteurs
Aix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’AS Aixoise vous donne rendez-vous à partir de 7h, au stade municipal d’Aix, pour une journée conviviale autour de son vide-greniers et de son marché de producteurs
Venez chiner, flâner, faire de bonnes affaires et découvrir les produits de nos producteurs locaux !
Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée.
Infos exposants
• Emplacement 2€ le mètre linéaire
• Location de table possible à l’inscription 2€ / table
Inscriptions & renseignements 06 18 51 90 38 .
Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 51 90 38 elodie.vicaire@orange.fr
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English : Vide-greniers et marché de producteurs
L’événement Vide-greniers et marché de producteurs Aix a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze