Vide-greniers et marché de producteurs rue principale Soussey-sur-Brionne

Informations pratiques

Soussey-sur-Brionne

Vide-greniers et marché de producteurs

rue principale Grande rue Soussey-sur-Brionne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Organisé par La Brionnaise

Buvette et restauration sur place. .

rue principale Grande rue Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 83 53 76 labrionnaise@gmail.com

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English : Vide-greniers et marché de producteurs

L’événement Vide-greniers et marché de producteurs Soussey-sur-Brionne a été mis à jour le 2026-08-30 par OT des Terres d’Auxois