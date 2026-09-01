Vide-greniers et marché de producteurs rue principale Soussey-sur-Brionne
dimanche 13 septembre 2026 · rue principale · Soussey-sur-Brionne
Informations pratiques
Soussey-sur-Brionne
Vide-greniers et marché de producteurs
rue principale Grande rue Soussey-sur-Brionne Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Organisé par La Brionnaise
Buvette et restauration sur place. .
rue principale Grande rue Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 83 53 76 labrionnaise@gmail.com
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English : Vide-greniers et marché de producteurs
L’événement Vide-greniers et marché de producteurs Soussey-sur-Brionne a été mis à jour le 2026-08-30 par OT des Terres d’Auxois