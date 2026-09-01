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AGENDA · Soussey-sur-Brionne

Vide-greniers et marché de producteurs rue principale Soussey-sur-Brionne

dimanche 13 septembre 2026 · rue principale · Soussey-sur-Brionne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
rue principale
Adresse
Grande rue
Ville
21350 Soussey-sur-Brionne
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Soussey-sur-Brionne

Vide-greniers et marché de producteurs

rue principale Grande rue Soussey-sur-Brionne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Organisé par La Brionnaise
Buvette et restauration sur place.   .

rue principale Grande rue Soussey-sur-Brionne 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 83 53 76  labrionnaise@gmail.com

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English : Vide-greniers et marché de producteurs

L’événement Vide-greniers et marché de producteurs Soussey-sur-Brionne a été mis à jour le 2026-08-30 par OT des Terres d’Auxois

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