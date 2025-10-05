Vide-greniers et Marché des producteurs Salle des fêtes Saint-Junien

Salle des fêtes Lieu-dit Le Mas Saint-Junien Haute-Vienne

Le dimanche, profitez d’une ambiance chaleureuse au vide-grenier et marché des producteurs organisé par l’Amicale du Mas à Saint-Junien ! Toute la journée, venez chiner de bonnes affaires, dénicher des trésors insolites et savourer les produits locaux proposés par nos producteurs. Pour combler les petites faims ou simplement partager un moment convivial, une restauration et une buvette seront à votre disposition sur place du matin au soir. Exposants, vous êtes les bienvenus dès 7h pour vous installer et partager cette belle journée avec nous. .

Salle des fêtes Lieu-dit Le Mas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 37 52

