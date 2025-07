Vide-greniers et portes ouvertes à la base de loisirs La Mazure Base de loisirs Isigny-le-Buat

Vide-greniers et portes ouvertes à la base de loisirs La Mazure Base de loisirs Isigny-le-Buat samedi 6 septembre 2025.

Vide-greniers et portes ouvertes à la base de loisirs La Mazure

Base de loisirs 15 Route de la Mazure Isigny-le-Buat Manche

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Au programme initiation tir à l’arc, sarbacane, slackline, visite des bâtiments, vide-greniers, restauration et buvette sur place (réservations stands à l’avance 1.50€ le mètre linéaire).

Base de loisirs 15 Route de la Mazure Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 89 19 50 contact@lamazure.com

English : Vide-greniers et portes ouvertes à la base de loisirs La Mazure

On the program: archery, blowpipe and slackline initiation, tour of the buildings, garage sale, on-site catering and refreshments (stands booked in advance 1.50? per linear meter).

German :

Programm: Einführung in das Bogenschießen, Blasrohr, Slackline, Besichtigung der Gebäude, Flohmarkt, Essen und Trinken vor Ort (Reservierung von Ständen im Voraus 1,50 ? pro laufendem Meter).

Italiano :

In programma: tiro con l’arco, iniziazione alla cerbottana e alla slackline, visita agli edifici, vendita di garage, cibo e rinfreschi in loco (stand prenotati in anticipo 1,50 euro al metro lineare).

Espanol :

En el programa: tiro con arco, iniciación a la cerbatana y al slackline, visita de los edificios, venta de garaje, comida y refrescos in situ (puestos reservados con antelación 1,50 euros por metro lineal).

