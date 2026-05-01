Forgès

Vide Greniers et produits régionaux à Forgès

Route du Stade Forgès Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Sur l’ancien stade

Organisé par le comité des fêtes de Forgès, ouvert à tous !

Animations gratuites pour petits et grands tout au long de la journée

Restauration et buvette sur place .

Route du Stade Forgès 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 88 26 00

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English : Vide Greniers et produits régionaux à Forgès

L’événement Vide Greniers et produits régionaux à Forgès Forgès a été mis à jour le 2026-04-29 par Corrèze Tourisme