Vide Greniers et produits régionaux à Forgès Forgès
Vide Greniers et produits régionaux à Forgès Forgès dimanche 24 mai 2026.
Forgès
Vide Greniers et produits régionaux à Forgès
Route du Stade Forgès Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Sur l’ancien stade
Organisé par le comité des fêtes de Forgès, ouvert à tous !
Animations gratuites pour petits et grands tout au long de la journée
Restauration et buvette sur place .
Route du Stade Forgès 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 88 26 00
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English : Vide Greniers et produits régionaux à Forgès
L’événement Vide Greniers et produits régionaux à Forgès Forgès a été mis à jour le 2026-04-29 par Corrèze Tourisme