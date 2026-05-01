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Vide Greniers et produits régionaux à Forgès Forgès

Vide Greniers et produits régionaux à Forgès Forgès

Vide Greniers et produits régionaux à Forgès Forgès dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Route du Stade

Ville : 19380 Forgès

Département : Corrèze

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Forgès

Vide Greniers et produits régionaux à Forgès

Route du Stade Forgès Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Sur l’ancien stade
Organisé par le comité des fêtes de Forgès, ouvert à tous !
Animations gratuites pour petits et grands tout au long de la journée
Restauration et buvette sur place   .

Route du Stade Forgès 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 88 26 00 

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English : Vide Greniers et produits régionaux à Forgès

L’événement Vide Greniers et produits régionaux à Forgès Forgès a été mis à jour le 2026-04-29 par Corrèze Tourisme