Vide-greniers et rdv auto-moto Saint-Vite

Vide-greniers et rdv auto-moto Saint-Vite samedi 25 octobre 2025.

Vide-greniers et rdv auto-moto

Salle des fêtes des rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Vide-greniers, rendez-vous auto-moto, chasse aux bonbons à 15h30 et concours du meilleur déguisement. Buvette et restauration sur place.

Vide-greniers, rendez-vous auto-moto, chasse aux bonbons à 15h30 et concours du meilleur déguisement. Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes des rochers Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 26 51 20

English : Vide-greniers et rdv auto-moto

Garage sales, car and motorcycle events, trick-or-treating at 3:30 p.m., and a costume contest. Refreshments and food are available on site.

German : Vide-greniers et rdv auto-moto

Flohmarkt, Auto- und Motorradtreffen, Bonbonjagd um 15:30 Uhr und Wettbewerb für das beste Kostüm. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage, esposizione di auto e moto, caccia alle caramelle alle 15.30 e concorso per il miglior costume. Ristoro e catering sul posto.

Espanol : Vide-greniers et rdv auto-moto

Venta de garaje, exposición de coches y motos, búsqueda de caramelos a las 15.30 h y concurso de disfraces. Refrescos y catering in situ.

L’événement Vide-greniers et rdv auto-moto Saint-Vite a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Fumel Vallée du Lot