Vide-greniers et véhicules anciens visibles Gamaches dimanche 28 septembre 2025.

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Vide-greniers et exposition de véhicules anciens

Restauration sur place

Organisé par la Clique des Sapeurs-Pompiers de Gamaches.

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France

English :

Garage sale and vintage car show

Catering on site

Organized by the Clique des Sapeurs-Pompiers de Gamaches.

German :

Flohmarkt und Ausstellung von Oldtimern

Verpflegung vor Ort

Organisiert von der Clique der Feuerwehr von Gamaches.

Italiano :

Vendita di garage ed esposizione di veicoli d’epoca

Ristorazione sul posto

Organizzato dalla Clique des Sapeurs-Pompiers de Gamaches.

Espanol :

Venta de garaje y exposición de vehículos antiguos

Restauración in situ

Organizado por la Clique des Sapeurs-Pompiers de Gamaches.

