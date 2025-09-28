Vide-greniers et véhicules anciens visibles Gamaches
Vide-greniers et véhicules anciens visibles Gamaches dimanche 28 septembre 2025.
Vide-greniers et véhicules anciens visibles
Gamaches Somme
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Vide-greniers et exposition de véhicules anciens
Restauration sur place
Organisé par la Clique des Sapeurs-Pompiers de Gamaches.
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France info@destination-letreport-mers.fr
English :
Garage sale and vintage car show
Catering on site
Organized by the Clique des Sapeurs-Pompiers de Gamaches.
German :
Flohmarkt und Ausstellung von Oldtimern
Verpflegung vor Ort
Organisiert von der Clique der Feuerwehr von Gamaches.
Italiano :
Vendita di garage ed esposizione di veicoli d’epoca
Ristorazione sul posto
Organizzato dalla Clique des Sapeurs-Pompiers de Gamaches.
Espanol :
Venta de garaje y exposición de vehículos antiguos
Restauración in situ
Organizado por la Clique des Sapeurs-Pompiers de Gamaches.
