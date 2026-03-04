Vide-greniers et vide-maisons Villon

Vide-greniers et vide-maisons Villon dimanche 26 avril 2026.

Villon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Vide-greniers et vide-maisons avec buvette et restauration sur place.   .

Villon 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 38 07 45 

