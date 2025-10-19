Vide-greniers et vide ta chambre Place du village Cornac
Vide-greniers et vide ta chambre
Place du village Place de la Mairie Cornac Lot
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
Le comité des fêtes de Cornac organise un vide-greniers couplé à un espace dédié aux objets d’enfants vêtements, jouets, jeux. Un moment convivial avec restauration et buvette sur place .
Place du village Place de la Mairie Cornac 46130 Lot Occitanie +33 7 84 50 42 31
English :
Cornac?s Comité des fêtes is organizing a garage sale and an area dedicated to children?s items: clothes, toys, games, etc
German :
Das Festkomitee von Cornac organisiert einen Flohmarkt mit einem Bereich für Kindersachen: Kleidung, Spielzeug und Spiele
Italiano :
Il Comitato del Cornac Festival sta organizzando una vendita di garage e un’area dedicata agli articoli per bambini: vestiti, giocattoli, giochi, ecc
Espanol :
El Comité del Festival de Cornac organiza una venta de garaje y un espacio dedicado a los artículos infantiles: ropa, juguetes, juegos, etc
