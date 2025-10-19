Vide-greniers et vide ta chambre Place du village Cornac

Vide-greniers et vide ta chambre Place du village Cornac dimanche 19 octobre 2025.

Vide-greniers et vide ta chambre

Place du village Place de la Mairie Cornac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Le comité des fêtes de Cornac organise un vide-greniers couplé à un espace dédié aux objets d’enfants vêtements, jouets, jeux

Le comité des fêtes de Cornac organise un vide-greniers couplé à un espace dédié aux objets d’enfants vêtements, jouets, jeux. Un moment convivial avec restauration et buvette sur place .

Place du village Place de la Mairie Cornac 46130 Lot Occitanie +33 7 84 50 42 31

English :

Cornac?s Comité des fêtes is organizing a garage sale and an area dedicated to children?s items: clothes, toys, games, etc

German :

Das Festkomitee von Cornac organisiert einen Flohmarkt mit einem Bereich für Kindersachen: Kleidung, Spielzeug und Spiele

Italiano :

Il Comitato del Cornac Festival sta organizzando una vendita di garage e un’area dedicata agli articoli per bambini: vestiti, giocattoli, giochi, ecc

Espanol :

El Comité del Festival de Cornac organiza una venta de garaje y un espacio dedicado a los artículos infantiles: ropa, juguetes, juegos, etc

L’événement Vide-greniers et vide ta chambre Cornac a été mis à jour le 2025-10-12 par OT Vallée de la Dordogne