Vide-greniers et vide ta chambre de l'USO Basket Rue du Stade Oradour-sur-Glane mardi 11 novembre 2025.

Rue du Stade Complexe sportif Marcel Lavergne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

2025-11-11

2025-11-11

2025-11-11

Envie de bonnes affaires et de trouvailles uniques ? L’USO Basket d’Oradour-sur-Glane vous invite à son grand vide-greniers, accompagné d’un espace vide ta chambre et vide-dressing ! C’est l’occasion parfaite pour chiner vêtements, jouets, jeux ou encore objets du quotidien à petits prix. Que vous soyez à la recherche d’un coup de cœur vintage, d’habits pour toute la famille ou de trésors pour les enfants, vous trouverez forcément votre bonheur. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, flânez entre les stands, échangez avec les exposants et profitez d’un moment sympa en famille ou entre amis. Une belle journée de découvertes, d’occasions à saisir et de sourires partagés vous attend à Oradour-sur-Glane !

Réservation obligatoire pour les exposants. .

Rue du Stade Complexe sportif Marcel Lavergne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine usobasket87@gmail.com

