Vide-greniers Étourvy
Vide-greniers Étourvy dimanche 21 juin 2026.
Étourvy
Vide-greniers
Étourvy Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin ETOURVY Vide-greniers.
Organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers.
Restauration sur place.
Tarif emplacement gratuit
Inscriptions et enseignements +33 (0)6 72 97 78 74 ; +33 (0)6 38 42 84 99 .
Étourvy 10210 Aube Grand Est +33 6 38 42 84 99
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English :
L’événement Vide-greniers Étourvy a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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