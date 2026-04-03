Étourvy

Vide-greniers

Étourvy Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin ETOURVY Vide-greniers.

Organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers.

Restauration sur place.

Tarif emplacement gratuit

Inscriptions et enseignements +33 (0)6 72 97 78 74 ; +33 (0)6 38 42 84 99 .

Étourvy 10210 Aube Grand Est +33 6 38 42 84 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-greniers Étourvy a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance