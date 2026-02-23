Vide-greniers EVS Médréac Médréac

Vide-greniers EVS Médréac

salle des sports municipale Médréac Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22

L’espace de vie sociale organise son vide-greniers

5ème édition, en intérieur dans la salle des sports.

Petite restauration sur place, événement convivial. .

salle des sports municipale Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 08 79

