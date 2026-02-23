Vide-greniers EVS Médréac Médréac
Vide-greniers EVS Médréac Médréac dimanche 22 mars 2026.
Vide-greniers EVS Médréac
salle des sports municipale Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
L’espace de vie sociale organise son vide-greniers
5ème édition, en intérieur dans la salle des sports.
Petite restauration sur place, événement convivial. .
salle des sports municipale Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 08 79
L’événement Vide-greniers EVS Médréac Médréac a été mis à jour le 2026-02-23 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN