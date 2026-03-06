Vide-greniers

Fallon Haute-Saône

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Les associations de Fallon vous invitent à leur vide-greniers.

Animations et restauration sur place.

Réservation du repas avant le 05 avril. .

Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

