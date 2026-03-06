Vide-greniers Fallon
Vide-greniers Fallon dimanche 12 avril 2026.
Vide-greniers
Fallon Haute-Saône
Les associations de Fallon vous invitent à leur vide-greniers.
Animations et restauration sur place.
Réservation du repas avant le 05 avril. .
Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 27 32 mairie.fallon@wanadoo.fr
English : Vide-greniers
