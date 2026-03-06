Vide-greniers Fallon

Vide-greniers Fallon dimanche 12 avril 2026.

Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

2026-04-12

Les associations de Fallon vous invitent à leur vide-greniers.
Animations et restauration sur place.
Réservation du repas avant le 05 avril.   .

Fallon 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 27 32  mairie.fallon@wanadoo.fr

