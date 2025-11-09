Vide-greniers FCPE Raoul Ortollan La Bayanne Istres
Vide-greniers FCPE Raoul Ortollan La Bayanne Istres dimanche 9 novembre 2025.
Vide-greniers FCPE Raoul Ortollan
Dimanche 9 novembre 2025 de 9h30 à 18h. La Bayanne Gymnase Parage Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-09 09:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Venez chiner, fouiner, papoter et passer un super moment convivial en famille ou entre amis
Au programme
Des exposants pleins de trésors à petits prix
Buvette & snacks sur place pour se régaler
Une ambiance chaleureuse et détendue
Entrée libre pour les visiteurs !
Exposants 10€ le mètre (prévoir table et chaise) .
La Bayanne Gymnase Parage Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 98 26 81 fcperaoulortollan@gmail.com
English :
Come and browse, chat and spend a great time with family and friends
German :
Kommen Sie zum Stöbern, Schnüffeln, Plaudern und verbringen Sie einen tollen, geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden
Italiano :
Venite a rovistare, a frugare, a chiacchierare e a divertirvi con la famiglia e gli amici
Espanol :
Ven a rebuscar, rebuscar, charlar y pasarlo en grande con la familia y los amigos
L’événement Vide-greniers FCPE Raoul Ortollan Istres a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme d’Istres