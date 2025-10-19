Vide greniers festif Saint-Roman
Vide greniers festif Saint-Roman dimanche 19 octobre 2025.
Vide greniers festif
Stade Saint-Roman Drôme
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 16:00:00
2025-10-19
Rejoignez-nous pour un des derniers vide greniers de l’année !
Musique toute le journée. Buvette et petite restauration sur place.
Stade Saint-Roman 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 40 28 64
English :
Join us for one of the last garage sales of the year!
Music all day long. Refreshments and snacks on site.
German :
Begleiten Sie uns auf einem der letzten Flohmärkte des Jahres!
Musik den ganzen Tag über. Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Unitevi a noi per una delle ultime vendite di garage dell’anno!
Musica per tutto il giorno. Rinfreschi e spuntini in loco.
Espanol :
Únete a nosotros en una de las últimas ventas de garaje del año
Música durante todo el día. Refrescos y aperitivos in situ.
L’événement Vide greniers festif Saint-Roman a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme du Pays Diois