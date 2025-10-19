Vide greniers festif Saint-Roman

Vide greniers festif Saint-Roman dimanche 19 octobre 2025.

Vide greniers festif

Stade Saint-Roman Drôme

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

2025-10-19

Rejoignez-nous pour un des derniers vide greniers de l’année !

Musique toute le journée. Buvette et petite restauration sur place.

Stade Saint-Roman 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 40 28 64

English :

Join us for one of the last garage sales of the year!

Music all day long. Refreshments and snacks on site.

German :

Begleiten Sie uns auf einem der letzten Flohmärkte des Jahres!

Musik den ganzen Tag über. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Unitevi a noi per una delle ultime vendite di garage dell’anno!

Musica per tutto il giorno. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Únete a nosotros en una de las últimas ventas de garaje del año

Música durante todo el día. Refrescos y aperitivos in situ.

