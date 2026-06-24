Fontaine-les-Bassets

Vide-greniers

Rue de la Clé des Champs Fontaine-les-Bassets Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

De 7h à 17h avec restauration sur place. .

Rue de la Clé des Champs Fontaine-les-Bassets 61160 Orne Normandie +33 2 33 39 53 91

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Fontaine-les-Bassets a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom