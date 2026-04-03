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Vide greniers Fontvannes

Vide greniers Fontvannes

Vide greniers Fontvannes dimanche 7 juin 2026.

Adresse : complexe sportif

Ville : 10190 Fontvannes

Département : Aube

Début : 2026-06-07T07:00:00

Fin : 2026-06-07T18:30:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Fontvannes

Vide greniers

complexe sportif Fontvannes Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :
2026-06-07

50 exposants

Buvette, Restauration sur place

* (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)   .

complexe sportif Fontvannes 10190 Aube Grand Est +33 6 28 72 22 36  etchetopompiers@orange.fr

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English :

L’événement Vide greniers Fontvannes a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne