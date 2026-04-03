Vide greniers Fontvannes
Vide greniers Fontvannes dimanche 7 juin 2026.
Fontvannes
Vide greniers
complexe sportif Fontvannes Aube
Tarif : 2 – 2 – 2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
50 exposants
Buvette, Restauration sur place
* (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) .
complexe sportif Fontvannes 10190 Aube Grand Est +33 6 28 72 22 36 etchetopompiers@orange.fr
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English :
L’événement Vide greniers Fontvannes a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne