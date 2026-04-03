Fontvannes

Vide greniers

complexe sportif Fontvannes Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

50 exposants



Buvette, Restauration sur place



* (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) .

complexe sportif Fontvannes 10190 Aube Grand Est +33 6 28 72 22 36 etchetopompiers@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide greniers Fontvannes a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne