Vide-greniers Foyer rural Fraimbois Fraimbois

Foyer rural Fraimbois 36 rue Grandjacquot Fraimbois Meurthe-et-Moselle

Vide-greniers de Fraimbois le 21 septembre 2025 de 8h à 17h.

Restauration et buvette sur place ainsi qu’une fête foraine.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 11 septembre 2025.

Pour les exposants, arrivée à partir de 6h 2euros/ML 5 mètres minimum.Tout public

Foyer rural Fraimbois 36 rue Grandjacquot Fraimbois 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 38 61 86 40 foyerruralfraimbois@gmail.com

English :

Garage sale at Fraimbois on September 21, 2025 from 8am to 5pm.

Catering and refreshments on site, as well as a funfair.

Information and registration until September 11, 2025.

For exhibitors, arrival from 6 am 2euros/ML 5 meters minimum.

German :

Flohmarkt in Fraimbois am 21. September 2025 von 8.00 bis 17.00 Uhr.

Essen und Trinken vor Ort sowie ein Jahrmarkt.

Informationen und Anmeldungen bis zum 11. September 2025.

Für Aussteller, Ankunft ab 6 Uhr 2euros/ML 5 Meter Minimum.

Italiano :

Vendita di garage a Fraimbois il 21 settembre 2025 dalle 8.00 alle 17.00.

Ristorazione e rinfreschi in loco, oltre a un parco divertimenti.

Informazioni e iscrizioni fino all’11 settembre 2025.

Per gli espositori, arrivo dalle 6 del mattino 2 euro/ML 5 metri minimo.

Espanol :

Venta de garaje en Fraimbois el 21 de septiembre de 2025 de 8.00 a 17.00 horas.

Restauración y refrescos in situ, así como un parque de atracciones.

Información e inscripciones hasta el 11 de septiembre de 2025.

Para los expositores, llegada a partir de las 6h 2euros/ML 5 metros mínimo.

L’événement Vide-greniers Fraimbois a été mis à jour le 2025-08-05 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS