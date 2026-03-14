Vide-greniers FSE Collège Marmontel

Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le FSE du collège Marmontel organise unvide-greniers.

Installation des exposants à partir de 6h

Restauration et buvette sur place

Sur inscriptions jusqu’au 18 avril .

Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 21 35 42 virginie15400@orange.fr

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English : Vide-greniers FSE Collège Marmontel

L’événement Vide-greniers FSE Collège Marmontel Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze