Vide-greniers Fumel
Vide-greniers Fumel dimanche 28 septembre 2025.
Vide-greniers
Rue du Chemin Rouge Fumel Lot-et-Garonne
2025-09-28
2025-09-28
2025-09-28
Vide-greniers organisé par l’association Convergence, rue du chemin rouge à Fumel le dimanche 28 septembre 2025.
2 euros le mètre. Restauration sur place. .
Rue du Chemin Rouge Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 25 10
