Vide-greniers Fumel
Vide-greniers Fumel lundi 4 mai 2026.
Vide-greniers
Salle des fêtes de condat Fumel Lot-et-Garonne
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Association Lot passion organise un vide-greniers à Condat.
Salle des fêtes de condat Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 35 99
English :
Association Lot passion organizes a garage sale in Condat.
L’événement Vide-greniers Fumel a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot