Vide-greniers

Salle des fêtes de condat Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Association Lot passion organise un vide-greniers à Condat.

Association Lot passion organise un vide-greniers à Condat. .

Salle des fêtes de condat Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 35 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Association Lot passion organizes a garage sale in Condat.

L’événement Vide-greniers Fumel a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot