Gatteville-le-Phare

Vide-greniers

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Place de la mairie.

Buvette, grillades, frites fraiches. .

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cotentin Le Val de Saire