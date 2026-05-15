Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Gatteville-le-Phare

Vide-greniers Gatteville-le-Phare

Vide-greniers Gatteville-le-Phare dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place Notre Dame

Ville : 50760 Gatteville-le-Phare

Département : Manche

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Gatteville-le-Phare

Vide-greniers

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Place de la mairie.
Buvette, grillades, frites fraiches.   .

Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à Gatteville-le-Phare (Manche)