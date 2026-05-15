Vide-greniers Gatteville-le-Phare
Vide-greniers Gatteville-le-Phare dimanche 14 juin 2026.
Gatteville-le-Phare
Vide-greniers
Place Notre Dame Gatteville-le-Phare Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Place de la mairie.
Buvette, grillades, frites fraiches. .
Place Notre Dame Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cotentin Le Val de Saire