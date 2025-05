Vide-greniers – Genêts, 8 juin 2025 08:00, Genêts.

Le comité des fêtes de Genêts organise son traditionnel vide-greniers, dans les rues du village. Restauration sur place.

English : Vide-greniers

The Genêts festival committee is organizing its traditional garage sale in the village streets. Catering on site.

German :

Das Festkomitee von Genêts organisiert seinen traditionellen Flohmarkt in den Straßen des Dorfes. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Genêts organizza la tradizionale vendita di garage nelle strade del villaggio. Ristorazione sul posto.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Genêts organiza su tradicional venta de garaje en las calles del pueblo. Restauración in situ.

