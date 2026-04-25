Vide-greniers Goulles
Vide-greniers Goulles vendredi 1 mai 2026.
Goulles
Vide-greniers
Salle des fêtes Goulles Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez passer une journée conviviale, un rendez-vous festif et populaire où vous pourriez trouver la pépite, rencontrer des producteurs locaux et goûterleurs produits du terroir
Restauration et buvette sur place .
Salle des fêtes Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 76 57 57
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Goulles a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme
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