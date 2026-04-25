Goulles

Vide-greniers

Salle des fêtes Goulles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez passer une journée conviviale, un rendez-vous festif et populaire où vous pourriez trouver la pépite, rencontrer des producteurs locaux et goûterleurs produits du terroir

Restauration et buvette sur place .

Salle des fêtes Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 76 57 57

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Goulles a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme