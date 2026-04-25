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Vide-greniers Goulles

Vide-greniers Goulles

Vide-greniers Goulles vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 19430 Goulles

Département : Corrèze

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Goulles

Vide-greniers

Salle des fêtes Goulles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Venez passer une journée conviviale, un rendez-vous festif et populaire où vous pourriez trouver la pépite, rencontrer des producteurs locaux et goûterleurs produits du terroir
Restauration et buvette sur place   .

Salle des fêtes Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 76 57 57 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Goulles a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme

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