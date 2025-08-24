Vide-greniers Gravelotte

Vide-greniers

Vide-greniers Gravelotte dimanche 24 août 2025.

Vide-greniers

Gravelotte Moselle

Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 05:00:00
fin : 2025-08-24 16:00:00

Date(s) :
2025-08-24

Vide-greniers pour particulier uniquement.

Buvette et restauration sur place.

Réservation obligatoireTout public
2  .

Gravelotte 57130 Moselle Grand Est +33 6 89 14 57 10  videgreniergravelotte@gmail.com

English :

Garage sales for individuals only.

Refreshments and catering on site.

Reservation required

German :

Flohmarkt nur für Privatpersonen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Vendite di garage solo per privati.

Ristoro e catering in loco.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Ventas de garaje sólo para particulares.

Refrescos y catering in situ.

Reserva obligatoria

L’événement Vide-greniers Gravelotte a été mis à jour le 2025-08-06 par AGENCE INSPIRE METZ