Vide-greniers Gravelotte
Vide-greniers Gravelotte dimanche 24 août 2025.
Vide-greniers
Gravelotte Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 05:00:00
fin : 2025-08-24 16:00:00
2025-08-24
Vide-greniers pour particulier uniquement.
Buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoireTout public
Gravelotte 57130 Moselle Grand Est +33 6 89 14 57 10 videgreniergravelotte@gmail.com
English :
Garage sales for individuals only.
Refreshments and catering on site.
Reservation required
German :
Flohmarkt nur für Privatpersonen.
Getränke und Speisen vor Ort.
Reservierung erforderlich
Italiano :
Vendite di garage solo per privati.
Ristoro e catering in loco.
Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Ventas de garaje sólo para particulares.
Refrescos y catering in situ.
Reserva obligatoria
L’événement Vide-greniers Gravelotte a été mis à jour le 2025-08-06 par AGENCE INSPIRE METZ