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Vide-greniers Guéthary

Vide-greniers Guéthary

Vide-greniers Guéthary dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Place du Fronton

Ville : 64210 Guéthary

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-26T08:30:00

Fin : 2026-04-26T17:30:00

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Guéthary

Vide-greniers

Place du Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Vide-greniers organisé par l’Association des Parents d’Elèves Lagungarri. Bénéfices au profit des enfants de l’école publique. Buvette et restauration sur place.
Report le dimanche 3 mai en cas de pluie.   .

Place du Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lagungarri@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Guéthary a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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