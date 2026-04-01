Guéthary

Vide-greniers

Place du Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide-greniers organisé par l’Association des Parents d’Elèves Lagungarri. Bénéfices au profit des enfants de l’école publique. Buvette et restauration sur place.

Report le dimanche 3 mai en cas de pluie. .

Place du Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lagungarri@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Guéthary a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque