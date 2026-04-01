Vide-greniers Guéthary
Vide-greniers Guéthary dimanche 26 avril 2026.
Guéthary
Vide-greniers
Place du Fronton Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide-greniers organisé par l’Association des Parents d’Elèves Lagungarri. Bénéfices au profit des enfants de l’école publique. Buvette et restauration sur place.
Report le dimanche 3 mai en cas de pluie. .
Place du Fronton Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lagungarri@gmail.com
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Guéthary a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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