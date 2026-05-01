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Vide-greniers Guntzviller

Vide-greniers Guntzviller vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Autour de l'Église

Ville : 57405 Guntzviller

Département : Moselle

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Guntzviller

Vide-greniers

Autour de l’Église Guntzviller Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial ! Rendez-vous autour de l’église. Buvette, restauration et pizza-flamms. Organisé par la Commune de Guntzviller et l’Association Parents Arzviller-Guntzviller.Tout public
0  .

Autour de l’Église Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 52 86 73 09 

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English :

Come and browse, sell and enjoy! Meet around the church. Refreshments, food and pizza-flamms. Organized by the Commune de Guntzviller and the Association Parents Arzviller-Guntzviller.

L’événement Vide-greniers Guntzviller a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PAYS DE PHALSBOURG