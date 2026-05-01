Guntzviller

Vide-greniers

Autour de l’Église Guntzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial ! Rendez-vous autour de l’église. Buvette, restauration et pizza-flamms. Organisé par la Commune de Guntzviller et l’Association Parents Arzviller-Guntzviller.Tout public

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Autour de l’Église Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 52 86 73 09

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English :

Come and browse, sell and enjoy! Meet around the church. Refreshments, food and pizza-flamms. Organized by the Commune de Guntzviller and the Association Parents Arzviller-Guntzviller.

L’événement Vide-greniers Guntzviller a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PAYS DE PHALSBOURG