Vide-greniers Guntzviller
Vide-greniers Guntzviller vendredi 8 mai 2026.
Guntzviller
Vide-greniers
Autour de l’Église Guntzviller Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial ! Rendez-vous autour de l’église. Buvette, restauration et pizza-flamms. Organisé par la Commune de Guntzviller et l’Association Parents Arzviller-Guntzviller.Tout public
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Autour de l’Église Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 52 86 73 09
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English :
Come and browse, sell and enjoy! Meet around the church. Refreshments, food and pizza-flamms. Organized by the Commune de Guntzviller and the Association Parents Arzviller-Guntzviller.
L’événement Vide-greniers Guntzviller a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PAYS DE PHALSBOURG