Vide-greniers Hattigny
Vide-greniers Hattigny dimanche 7 juin 2026.
Hattigny
Vide-greniers
Place de la Mairie Hattigny Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez chiner parmi une cinquantaine d’exposants, et profiter d’une ambiance chaleureuse avec petite restauration et buvette sur place.
Renseignements par mail ou par téléphone.Tout public
0 .
Place de la Mairie Hattigny 57790 Moselle Grand Est +33 6 23 07 13 44 associationarsch@gmail.com
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English :
Come and browse among some 50 exhibitors, and enjoy a warm atmosphere with snacks and refreshments on site.
Information by e-mail or telephone.
L’événement Vide-greniers Hattigny a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG