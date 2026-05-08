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Vide-greniers Hattigny

Vide-greniers Hattigny dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 57790 Hattigny

Département : Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Hattigny

Vide-greniers

Place de la Mairie Hattigny Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez chiner parmi une cinquantaine d’exposants, et profiter d’une ambiance chaleureuse avec petite restauration et buvette sur place.
Renseignements par mail ou par téléphone.Tout public
0  .

Place de la Mairie Hattigny 57790 Moselle Grand Est +33 6 23 07 13 44  associationarsch@gmail.com

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English :

Come and browse among some 50 exhibitors, and enjoy a warm atmosphere with snacks and refreshments on site.
Information by e-mail or telephone.

L’événement Vide-greniers Hattigny a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG