Hattigny

Vide-greniers

Place de la Mairie Hattigny Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez chiner parmi une cinquantaine d’exposants, et profiter d’une ambiance chaleureuse avec petite restauration et buvette sur place.

Renseignements par mail ou par téléphone.Tout public

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Place de la Mairie Hattigny 57790 Moselle Grand Est +33 6 23 07 13 44 associationarsch@gmail.com

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English :

Come and browse among some 50 exhibitors, and enjoy a warm atmosphere with snacks and refreshments on site.

Information by e-mail or telephone.

L’événement Vide-greniers Hattigny a été mis à jour le 2026-05-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG