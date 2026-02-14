Vide-greniers Hesse
Vide-greniers Hesse vendredi 1 mai 2026.
Vide-greniers
3 rue du Canal salle des fêtes Hesse Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
L’amicale des sapeurs-pompiers de Hesse organise un vide-greniers. Buvette et restauration sur place, midi et soir. Renseignements et inscriptions par téléphone. Les artisans professionnels sont acceptés.Tout public
0 .
3 rue du Canal salle des fêtes Hesse 57400 Moselle Grand Est +33 6 82 68 84 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Hesse Fire Brigade Association is organizing a garage sale. Refreshments and catering on site, for lunch and dinner. Information and registration by telephone. Professional craftsmen are welcome.
L’événement Vide-greniers Hesse a été mis à jour le 2026-02-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG