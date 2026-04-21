Vide-greniers Heugueville-sur-Sienne
Vide-greniers Heugueville-sur-Sienne dimanche 16 août 2026.
Heugueville-sur-Sienne
Vide-greniers
Heugueville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide-greniers à Heugueville-sur-Sienne, 6h30-18 h, 16 août.
résa obligatoire, sur le parking de la salle à côté de l’église
2 Euros/mètre linéaire 06 03 27 26 30 06 72 62 74 32
Restauration sur place .
Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 6 03 27 26 30
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Heugueville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme