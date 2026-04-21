Heugueville-sur-Sienne

Vide-greniers

Heugueville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide-greniers à Heugueville-sur-Sienne, 6h30-18 h, 16 août.

résa obligatoire, sur le parking de la salle à côté de l’église

2 Euros/mètre linéaire 06 03 27 26 30 06 72 62 74 32

Restauration sur place .

Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 6 03 27 26 30

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Heugueville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme