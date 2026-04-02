Vide-Greniers Isle-Aumont
Vide-Greniers Isle-Aumont vendredi 1 mai 2026.
Isle-Aumont
Vide-Greniers
Isle-Aumont Aube
Tarif : 12 – 12 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
.
Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 76 86 94 11 isle.anim@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-Greniers Isle-Aumont a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne