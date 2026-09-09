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Vide-greniers Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

dimanche 25 octobre 2026 · Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Vide-greniers Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Ville
24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Département
Dordogne
Tarif

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Vide-greniers

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Restauration et buvette sur place.   .

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 33 77 97 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-09-09 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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