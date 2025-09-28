Vide-greniers Jessains

Vide-greniers Jessains dimanche 28 septembre 2025.

Vide-greniers

Stade de foot Jessains Aube

Tarif : 2 Eur

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Jessains vous invite à son immanquable vide-greniers, soyez nombreux !

Rendez-vous dès 6h pour les exposants et dès 8h pour le public. 2 .

Stade de foot Jessains 10140 Aube Grand Est +33 6 84 01 63 83 jessains.animations.loisirs@gmail.com

L’événement Vide-greniers Jessains a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne