Vide-greniers Jessains dimanche 28 septembre 2025.
Stade de foot Jessains Aube
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Jessains vous invite à son immanquable vide-greniers, soyez nombreux !
Rendez-vous dès 6h pour les exposants et dès 8h pour le public. 2 .
Stade de foot Jessains 10140 Aube Grand Est +33 6 84 01 63 83 jessains.animations.loisirs@gmail.com
L’événement Vide-greniers Jessains a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne