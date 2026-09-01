Vide-greniers Jessains
dimanche 27 septembre 2026 · Jessains
Informations pratiques
Jessains
Vide-greniers
Stade de foot Jessains Aube
Tarif : – – Eur
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’association Association Animations Loisirs organise son vide-greniers annuel à Jessains ! Rendez-vous dès 8h pour découvrir les trésors cachés des exposants. Objets vintages, jeux, collections… Vous trouverez forcément votre bonheur parmi tous les objets exposés !
#videgreniers2026 2 .
Stade de foot Jessains 10140 Aube Grand Est +33 6 06 46 14 20 jessains.animations.loisirs@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Jessains a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne