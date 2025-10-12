Vide-greniers Rue du Pont Mareuc Josselin

L’APEL Notre-Dame du Roncier organise son traditionnel vide-greniers d’automne avec 150 exposants en intérieur et extérieur ! Emplacements 2 à 4,5€/m linéaire. Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Pont Mareuc Complexe sportif Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 67 62 86 82

