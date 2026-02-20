Vide-Greniers Parking Mairie Joué-du-Plain
Vide-Greniers Parking Mairie Joué-du-Plain dimanche 14 juin 2026.
Parking Mairie 3 Le Bourg Joué-du-Plain Orne
Vide grenier toute la journée.
Petite restauration Casse-croûte , saucisses, frites, boissons.
Réservation conseillée. .
Parking Mairie 3 Le Bourg Joué-du-Plain 61150 Orne Normandie +33 6 03 69 15 30 jeanlouis.courciere@sfr.fr
