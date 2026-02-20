Vide-Greniers Parking Mairie Joué-du-Plain

Vide-Greniers

Parking Mairie 3 Le Bourg Joué-du-Plain Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier toute la journée.

Petite restauration Casse-croûte , saucisses, frites, boissons.

Réservation conseillée. .

Parking Mairie 3 Le Bourg Joué-du-Plain 61150 Orne Normandie +33 6 03 69 15 30 jeanlouis.courciere@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Greniers

L’événement Vide-Greniers Joué-du-Plain a été mis à jour le 2026-02-20 par Terres d’Argentan Intercom